台南市新營區新泰國小的「新泰夢田」，這學期以種植毛豆為主。（張毓翎攝）

學生將學習到的雜糧知識，轉化為文字記錄下來。（張毓翎攝）

台南禾泰糧行負責人陳建瑋也贈送台灣自產黑豆漿給師生享用，由台灣農權總會長張豪澤（右二）代表捐贈，傳達對農民的支持。（張毓翎攝）

台南市新營區新泰國小的「新泰夢田」，這學期以種植毛豆為主，身兼該校家長會長的台灣農權總會長張豪澤邀請台灣區雜糧發展基金會和台灣農權總會協助校方農事體驗。28日百大青農陳惠琪到場指導學生運用；另，台南禾泰糧行負責人陳建瑋也贈送台灣自產黑豆漿給師生享用，由張豪澤代表捐贈，傳達對農民的支持。

新泰國小四年級學生今天開始採收夢田的毛豆，課程請到百大青農陳惠琪現場解說，並帶來其他雜糧作物的種子和盆栽，她以通俗易懂的講解，指導學生如何分辨不同種類的作物，現場師生們獲益良多。

校長張溪南說，品格教育是要「體驗」和「走出去」，食農教育又是其重要一環，感謝家長會長張豪澤引進農權總會資源，並邀請優秀青農分享種植雜糧的知識、技能和運用，小朋友藉著實際種田，體會一分耕耘一分收獲的道理。

張豪澤也肯定新泰國小施行食農教育課程；他表示，台灣雜糧產量無法滿足需求，得仰賴進口，希望在農委會、台灣區雜糧發展基金會支持下，把台灣大豆、小麥、玉米推廣給大家認識，進而愛用台灣雜糧，促進銷售量，以擴大雜糧的種植。

張豪澤還提到，之後還會媒合業者捐贈台灣自產的黑豆漿給新營區新營國小、白河區大竹國小學生品嘗；此外，未來期許可協助更多學校，讓學生實際走進農田，採收小麥、玉米及黃豆等雜糧作物，讓這個有吃有喝、寓教於樂的食農教育計畫能繼續辦理。