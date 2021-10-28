惠文高中「體育班宿舍暨國際學舍」啟用，解決體育班學生住宿與國際交流問題。（林欣儀攝）

歡慶創校20周年，台中市惠文高中28日舉辦慶祝活動，同時為新落成的「體育班宿舍暨國際學舍」揭牌，副市長令狐榮達也到場見證歷史的一刻。校方指出，學校足球隊在各項賽事中有亮眼表現，但因缺乏宿舍，使得外地選手必須租屋、影響訓練，現在宿舍落成，不但解決學生住宿問題，也有助國際交流。

令狐榮達、立法委員張廖萬堅及當地民地，一同為惠文高中「體育班宿舍暨國際學舍」揭牌。這棟體育班宿舍暨國際學舍樓高5層，1樓規畫為餐廳及學生閱讀區，2、3樓為體育班學生宿舍，4及5樓則規畫有12間四人套房、將作為未來國際交流使用。

張廖萬堅表示，惠文高中體育班選手表現優異，足球隊更屢獲佳績，但因學校沒有宿舍、外地生在外租屋居住，導致訓練時間受影響；此外，惠文高中積極推廣國際交流，也因缺乏足夠空間給交流學生住宿而苦惱，為此，校方4年前提出宿舍興建計畫，經他邀集相關單位會勘並爭取經費，現在宿舍終於完工落成。

惠文高中校長王沛清說，此新建宿舍不但解決體育班住宿的問題，幫助學生減少校外住宿的負擔、提升訓練效能，同時也可讓國外來台交流的姊妹校師生及參加模擬聯合國活動的學生住宿，讓國際交流活動更便利。

令狐榮達表示，教育與文化是台中城市競爭力最重要的基石，期許「體育班宿舍暨國際學舍」的啟用能帶領學生未來發展有更好的基礎，也讓學校更具國際氛圍。