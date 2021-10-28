每年10月到隔年3月，因東北季風使境外與境內污染源匯合，是台灣的空汙好發季節，台灣東部空氣品質良好，中南部地區空氣品質普遍欠佳，不過，空氣品質惡化不僅使戶外活動飽受威脅，也影響居住品質，對於注重住家環境者，專家建議可以把握選擇靜巷、避開工地，以及鎖定空氣品質淨化區等3個選購原則，盡可能遠離髒空氣的侵襲。

台灣房屋根據環保署資料統計出前一個空汙好發季、即2020年第4季到今(2021)年第1季期間各縣市空氣品質指數在50以內的良好比率，結果顯示，東部3縣市空氣品質良好率均逾80%，堪稱「台灣淨土」，其中台東以91.76%高居第1，花蓮、宜蘭分居第2、3名，而北北基、桃竹苗各縣市，良好率都超過50%，新北市更以55.92%奪下六都之冠，中南部空氣品質差強人意，高雄的良好率僅1.85%，空汙問題有待進一步改善，倒是常因空汙登上新聞的台中，空品良好率位於中段班，排名第12。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，東部秋冬為迎風面，氣流擴散條件佳，加上境內工廠少，即使是空汙好發季，空氣品質依然清新；北部因秋冬季為雨季，有助稀釋空汙，新北因轄區涵蓋空品佳的山海地帶，綜合性良好率居六都之冠；中南部由於位處東北季風下風處，且旱季河床裸露引發揚塵，再加上部分區域以重工業為主，以致空品普遍欠佳。

張旭嵐表示，空氣品質劣化，不僅戶外活動飽受威脅，居住品質也大打折扣，重視住家環境以及家有過敏兒的家長，在空汙問題嚴重的區域，建議除了出門戴口罩外，室內也可加裝空氣濾淨機或全熱交換器，改善空氣品質。資深經理陳定中則建議，即使是在空汙相對嚴重的縣市買房，仍可把握以下3個選購原則，盡可能遠離髒空氣的侵擾。

第一，選擇靜巷：靜巷車流量小，廢氣汙染較輕微，空氣品質相對優異。

第二，避開工地：施工地點因大興土木、車輛出入頻繁，常有粉塵飛揚，與工地保持適當距離，較不易受其干擾，日前環保署修正發布「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」，強化營建工地的空汙管制，該辦法將於明年11月施行，可望進一步淡化工地對空氣品質的影響。

第三，鎖定空品淨化區：全台各縣市透過區域綠化，合計設立了超過500處「空氣品質淨化區」，以便在更具前瞻性的區段置產。

所謂「空氣品質淨化區」是指任何地區以種植植物綠化為主或設置其他相關的設施，例如簡易步道、環境解說設施，以達到改善空氣品質、提昇生活環境品質、提供休閒、生態與環境教育和資源永續利用之目的。