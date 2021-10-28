由於12月即將進行核四公投，經濟部次長林全能28日在立法院表示，核四重啟有困難，安全有疑慮、設備已經停產、核廢料無法處理等問題都需要解決。

經濟部次長林全能28日出席立法院衛環委員會備詢時，立委質疑核能是否能作為減碳的途徑，但時程上緩不濟急。林全能說，核四1號機仍未通過原能會審查，核四安全儀控系統設備逾期待換，但該設備已停止生產；且核廢料最終處置問題仍無法源依據，目前仍找不到設置地點。