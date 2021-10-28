以核養綠？經部：核四安全有疑慮 16:132021/10/28 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於12月即將進行核四公投，經濟部次長林全能28日在立法院表示，核四重啟有困難，安全有疑慮、設備已經停產、核廢料無法處理等問題都需要解決。 經濟部次長林全能28日出席立法院衛環委員會備詢時，立委質疑核能是否能作為減碳的途徑，但時程上緩不濟急。林全能說，核四1號機仍未通過原能會審查，核四安全儀控系統設備逾期待換，但該設備已停止生產；且核廢料最終處置問題仍無法源依據，目前仍找不到設置地點。 美國縮表台股量縮四成？黃天牧：免驚 公投開戰搞錯對手？藍委：蔡總統恐誤判形勢 #核四 #林全能 #有疑慮 #經濟部次長 #設備 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯文哲抨擊基隆捷運 民進黨怒嗆：這樣的人有資格選總統？ 11:362021/10/28 政治 金屬中心 榮獲R＆D 100大獎 04:102021/10/28 產業特刊 泰安住宅火險 六大保障當後盾 04:102021/10/28 產業特刊 防疫率全國之先 北市「勞動前進高校」講座線上辦 10:492021/10/28 財經 海狼級核潛艦到底在南海撞到甚麼 美海軍回應了 14:222021/10/28 軍事 採‧訪‧線‧上－能源政策 朝令有錯，夕改又何妨 04:102021/10/28 專題周報 公投對決 蔡英文下令備戰四個不同意 朱立倫喊話柯文哲 籲在野力量團結迎戰 04:102021/10/28 焦點要聞 後疫情 四防二聽廠辦規劃 04:102021/10/28 產業特刊 中國電信遭美撤照 60天內停運 04:102021/10/28 全球財經 朱立倫喊重啟核四 侯友宜：中央不可逃避核廢料處理責任 15:292021/10/28 政治 日股基金 搶搭政策順風車 04:102021/10/28 投資理財 財經熱門新聞 這家百年企業獲利突縮水6成 真相扯爆：高層炒股巨虧70億 - 財經 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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