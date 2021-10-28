iPhone 13 Pro Max。（圖／蘋果官網）

日媒報導，蘋果新機iPhone 13 Pro Max拆解、分析後，發現其零組件價格10年來暴漲2.5 倍，其中最貴的是螢幕採用三星OLED面板、成本逾105美元，占整體零組件價格超過2成，其次是相機模組成本約 77美元，再來是A15晶片由台積電5奈米代工製造、成本估約 45 美元。

日經新聞報導，日本經濟新聞和金融時報拆解iPhone 13 Pro Max（256G），並對零件和材料成本進行分析，推估新款iPhone零件總成本為438美元，與10年前iPhone 4相較貴了2.5倍，而相機模組價格更上漲10倍，半導體零件價格也高出3倍之多。

iPhone 13 Pro Max螢幕採用三星OLED 面板，成本約 105 美元、占零組件成本24%，該螢幕表面使用美國康寧Ceramic Shield 強化玻璃，具有耐撞擊、不易破裂的特點，和前一代iPhone相同。

相機模組成本約77美元、占整體價格為17.6%，搭載索尼CMOS 影像感測器，尺寸變大，價格也較高，是 iPhone 4 的10倍以上。

快閃記憶體使用日本鎧俠（Kioxia）產品，存儲照片和影音等資料。

「A15 Bionic」晶片採用台積電5奈米製程製造，成本約45美元、占零件總價10%，和相機模組成本相較便宜不少。

5G數據機晶片使用高通產品，與上一代iPhone相同；鋰電池為體積最大的零件，容量較前一代增加1.2倍，由大陸欣旺達電子所製造。

整體來看，iPhone 13 Pro Max（256GB）的零件成本達438美元，為產品售價1199 美元的36.5%，iPhone 13（512GB）的零件成本407美元，為手機售價1099美元的37.1%。