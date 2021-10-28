郭姓女患者喘吁吁，起初以為感冒，經就醫確診為「特發性肺纖維化」，肺功能僅50％，胸腔內科醫師傅彬貴說，「間質性肺病」患者若未及時治療將演變「菜瓜布肺」或「肺纖維化」，呼籲持續8周以上乾咳、喘促或呼吸不順倦怠等症狀者，趕緊就醫，避免延誤病情。

郭姓女患說，某1日爬山覺得很喘，誤以為長期缺乏運動，後來走沒幾步就喘，檢查卻被確診「特發性肺纖維化」；治療後仍每天到健身房運動，漸漸地就沒那麼喘。另罹患皮肌炎及肺纖維化的張姓女患者，因急性惡化發作，肺功能僅剩27％，持續氧氣治療；經免疫風濕科與胸腔內科會診，目前肺功能恢復到72％。

胸腔內科醫師傅彬貴說，「間質性肺病」發生除了「自體免疫疾病」所引起肺部侵犯，如全身性硬皮病、皮肌炎以及類風濕性關節炎等；另與環境接觸有關如「慢性過敏性肺炎」；但「特發性肺纖維化」易被忽視，就像水庫的水下降50％，還不覺得缺水，接著拉警報，肺功能剩下50％，患者開始會喘。

傅彬貴指出，「間質性肺病」高死亡率、需多專科照護的疾病；早期表現沒有非常專一性的症狀，很多患者可能只是出現乾咳、有點呼吸急促等症狀，由於與感冒或氣喘病很類似，不容易被早期發現，因此延誤了治療先機。

傅彬貴續指，到了中期，患者明顯的消瘦、食慾不振、呼吸困難等；如果發展至晚期，肺部會因進展性的纖維化而失去彈性、影響氣體交換，最終使病人發生呼吸衰竭甚至死亡。由於纖維化產生後無法逆轉，因此早期發現、早期介入診斷及治療，至關重要。