在新疆塔里木盆地發現、有4000年歷史的超美木乃伊「小河公主」，身世之謎獲得進一步解答，涵蓋美國、中國大陸、韓國及德國研究人員的跨國團隊驚訝發現，有著西方面孔、保存完好的小河公主可能不是外來民族，而是當地一個已經在1萬年前消失的族群後代。

新疆小河公主是誰？

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、澎湃新聞報導，上個世紀，考古學家在新疆塔里木盆地荒蕪沙漠中挖出上百具木乃伊，這些木乃伊多數於1990年代出土，他們被埋葬在一座座小船上，由於當地氣候乾燥，這些木乃伊的保存狀態良好，臉部肌膚紋理、髮色、甚至是身上穿戴的服飾都清晰可見。

這批木乃伊可追溯至3700至4100年前的青銅時代中期，當中有一具女性木乃伊出土時令人驚艷，除了保存狀態完好外，女子的皮膚白皙、有著外國人的深邃臉孔，眼窩也很大，睫毛纖長、明顯，鼻子小巧挺拔，甚至有人認為她出土時還帶著微笑。女子的長髮也清晰可見，身上穿戴的羊毛帽、服飾等也都保存得很好，因此獲得「小河公主」的美名。

Naturally preserved Bronze Age mummies discovered in the Tarim Basin of China belonged to a genetically isolated local population according to a genome-wide analysis of their DNA published in Nature. The findings contradict previous hypotheses. https://t.co/FY0Zi3hQu6 pic.twitter.com/tFcyObLIxC — nature (@Nature) October 27 2021

「小河公主」究竟來自哪裡，一直是各界關注的焦點，考古學家從木乃伊身上的羊毛服飾、在墓穴中發現的乳酪、小米、小麥等食物推論，小河公主可能來自遙遠西亞大草原的遊牧民族，或是中亞山區、沙漠綠洲的農業民族，輾轉遷徙至新疆塔里木盆地。

新疆塔里木盆地木乃伊來自哪裡？

不過美國、中國大陸、德國、韓國等研究人員組成的跨國團隊昨（27）日在期刊《自然》（Nature）發布的研究，顛覆了學界先前的推論，他們透過分析DNA，發現這些木乃伊不是外來者，而是當地古代冰河時期人種的後裔。

研究人員一共分析13具木乃伊的DNA，包括8具在塔里木盆地發現的木乃伊，以及另外5具在新疆北部準噶爾盆地發現的青銅時代早期的木乃伊，約可追溯至4800至5000年前。

The genomes of 13 remarkably preserved 4000-year-old mummies from the Tarim Basin suggest they weren’t migrants who brought technology from the west as previously supposed. https://t.co/EnzXHPConM — nature (@Nature) October 27 2021

分析發現，塔里木盆地木乃伊沒有和當時其他族裔混種的跡象，他們是冰河時期廣泛分布的狩獵採集民族－古代北歐亞混血人（Ancient North Eurasians）的直系後代。古代北歐亞混血人在1萬年前時幾乎消失，目前學界只有在西伯利亞及美洲的原住民身上找到部份基因。

相較之下，準噶爾盆地木乃伊的基因卻有廣泛混種的跡象。

未參與這項研究的華盛頓大學人類學教授弗蘭切蒂（Michael Frachetti）表示，雖然在現代被視為偏遠地區，但是塔里木盆地在青銅器時代是東南西北各方匯聚的十字路口，這也讓塔里木盆地木乃伊沒有混種、通婚的特色更令人意外。

雖然沒有和外族通婚，塔里木盆地木乃伊似乎對外族技術抱持相當開放的心態，參與這項研究的哈佛大學人類學副教授沃琳娜（Christina Warinner）表示，「他們似乎開放接受農牧鄰居的新想法及技術，同時也發展出獨有的文化元素。」

雖然DNA分析顯示塔里木盆地木乃伊沒有通婚跡象，但是未參與研究的德州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）助理教授納拉辛漢（Vagheesh Narasimhan）也表示，由於研究人員目前只比對同一個墓穴挖掘出的木乃伊，如果擴大比對盆地其他區域的木乃伊，或許有可能發現其他族群的基因，因此研究結果還不是定論。