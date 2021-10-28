桃園市有2大殯葬園區分別為於桃園區及中壢區，由於從事殯葬工作，如火化、燒金紙等都容易產生空汙，市議員簡智翔認為，桃殯空氣汙染檢測方式不夠嚴謹，應參照工廠嚴格監控。民政局回應，桃殯每季都會向民眾公布園區及周邊空汙檢測結果，現正積極爭取3座環保金爐。

桃園市內的殯葬事務仰賴桃園、中壢殯葬園區這2大園區，桃園殯葬園區禮廳有10個、停棺間有28間，每月約需火化500具大體；中壢區殯葬園區禮廳有5個、停棺間有11間，每月約需火化250具大體，園區內焚燒金紙的狀況也相當頻繁。

簡智翔詢問，桃殯針對金爐的空汙問題有何管制策略？殯葬管理所須依環評對各項空氣汙染進行檢測，且各項檢測都須符合排放標準，他認為桃殯的檢測方式要跟工廠一樣，對煙道口進行檢測、及時連線環保局，另外，殯儀館廠區內須加裝空氣盒子即時監測，才能消除民眾的疑慮。

民政局長陳靜航回應，桃殯每季都會針對園區及周邊進行空汙檢測，檢測報告也會上傳官網開放民眾閱覽，目前也透過環保局向環保署爭取2100萬元經費，預計要在桃園區殯葬園區增設3座環保金爐。

桃園市政府殯葬管理所所長許威儀說明，中壢殯葬園區去年已增設2個環保金爐，因此這次若爭取到將會設置在桃園殯葬園區內，桃園殯葬園區中目前也是環保金爐，但功效只有一般旋風集塵，而新爭取的金爐濾網較為密集，防空汙的效果會更好。

市長鄭文燦說，市府於2016年投入經費1200萬元於園區內設置焚紙爐，除每年定期維護，此外也加裝旋風集塵、袋式集塵等空汙防制設備，未來會請民政局加強在清明、中元普渡時節推動大量紙錢集中焚燒。