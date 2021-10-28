昨日傳出1名長榮航空外籍機師確診新冠肺炎，且是打過2劑BNT疫苗、近日只有派飛與隔離，沒有外出與人接觸仍然中鏢，今得到中央流行疫情指揮中心證實。長榮航空表示，該名機師在台灣居檢期間均嚴守防疫規定，沒有違規情事，入住國外旅館也沒發現異狀，公司同時要感謝所有機組員的付出。
長榮航空指出，公司機組人員均已完成2劑新冠肺炎疫苗接種，該名確診機師於服勤長程飛航任務後，依規定於公司防疫宿舍進行5天的居家檢疫，在居檢期滿日進行PCR檢測結果為陽性，公司已匡列相關人員進行PCR檢測，並配合桃園市衛生局疫調。
經內部調查，該名機師在台灣居檢期間均嚴守防疫規定，沒有違規情事，入住國外旅館目前未發現異狀。
長榮也感謝嚴守防疫規範、堅守崗位的機組人員，提供必要的客貨運服務，以維繫台灣經濟與民生需求，對於機組人員及他們的家人因嚴守防疫規範造成生活上的不便，且因極少數違反規定的人員而須承受社會輿論的壓力，公司也深感不捨，會持續關懷犧牲奉獻的機組員及家人，提供最大的協助作為後盾，也期盼社會大眾能給予支持與鼓勵。
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