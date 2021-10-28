鋼筋大廠豐興(2015)第三季在淡季中仍創佳績，單季EPS 1.93元，今年前三季EPS 4.85元，創歷年同期第二高之紀錄。展望第四季，預期傳統鋼筋旺季效應將陸續發酵，加上產能全滿，本季出貨量有機會增加，營運可望持穩高檔。

豐興今日舉行法說會，公司表示，本季進入鋼筋旺季，先前接的低價單將持續出貨，另兩大主要產品棒線、小型鋼雖漲價較有難度，出價維持熱度。第三季於夏季限電期間，公司進行歲修，本季煉鋼重回產能全滿，將棒線及型鋼歲休的產能部分補回。有利於營運。

豐興先前已公布財報；第三季稅後淨利11.23億元、EPS 1.93元，寫歷史第三高，今年前三季EPS 4.85元，創歷史次高紀錄。

展望今年，法人看好豐興第四季產品價、量表現可望保持穩健，產品利差也可維持高檔，今年全年獲利可望挑戰歷史新高。

豐興第三季不畏夏季限電影響，受惠棒線、型鋼產品價、量提升，豐興第三季營收97.17億元，季減1%、年增48.3%；毛利率上升至15.79%；營業利益13.12億元，季增13.49%、年增48.92%；稅後淨利11.23億元，季增9.88%、年增46.99%，EPS 1.93元。

豐興今年前三季營收274.27億元，年增39.29%；毛利率14.43%，與去年同期14.4%高點相差不多；營業利益32.83億元，年增43.93%；稅後淨利約28.2億元，年增47.26%，EPS 4.85元。