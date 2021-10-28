陽明(2609)向正榮汽船株式會社租入委交今治造船株式會社量身打造全新11000 TEU級貨櫃輪招明輪，今日完成命名，招明輪交付後，因應近期南美市場貨量穩定且主要港口設施持續建設發展，即刻投入南美航線服務，有助於陽明最大化艙位利用及滿足客戶需求。

陽明因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11000 TEU級貨櫃輪，招明輪(YM Trust)為該系列第8艘交付新船，命名後將於11月10日正式竣工交付，有利於加速陽明船隊船齡年輕化，亦達到節能省油及降低單位成本的綜效。

該船型可裝載約11860個20呎標準貨櫃，配備有1000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規畫更具彈性。

招明輪將於11月12日投入亞洲往返南美東岸SA3航線，SA3航線靠港依序為：上海–寧波–鹽田– 香港–新加坡–里約熱內盧–桑托斯–巴拉那瓜–納韋甘蒂斯–蒙特維多–布宜諾斯艾利斯–里奧格蘭–納韋甘蒂斯–巴拉那瓜–桑托斯–新加坡–香港–上海。