歐股周四開局上下波動。在此最繁忙的財報季之時，部分汽車製造商警告產量受衝擊，部分公司則公布樂觀的業績表現。

周四泛歐Stoxx 600指數跌0.06點或0.01%，為473.98點。在此同時，全球股市從企業財報中所強調的供應鏈瓶頸問題中回落。

歐洲最大汽車製造商福斯集團跌2.7%。該集團下調交貨前景，同時由於晶片衝擊，上季獲利不如預期。歐股汽車股指數也下跌0.7%。

雖然宣布了規劃中的季度產量將削減30%，Stellantis集團股價仍上漲2.1%。

空中巴士漲2.8%。該全球最大商用飛機製造商上調全年財測目標。

全球最大釀酒商AB InBev集團大漲6.5%。在巴西市場的啤酒銷售提振了集團上季獲利之後，AB InBev上調全年財測。

目前市場上所有的目光，都集中在周四稍晚即將公布的歐洲央行(ECB)政策決議，預計政策將保持不變，ECB也很可能試圖降低市場對明年加息的預期。