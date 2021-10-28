近期網路上出現雙座型殲20戰機的實機照片和影片，新聞網站「The Drive」指出，該型機除擔當訓練、由第二人分擔感測器或新武器操作任務外，更可能成為中國大陸「忠誠僚機」的操控者，協助未來第一代無人僚機有效發揮作戰能力，而美國F-22、F-35等5代機目前皆僅有單座型。
「The Drive」26日報導，近期網路上流傳一批模糊的照片，疑似是在成都飛機工業集團的工廠中，出現了1架塗著黃色底漆的雙座型殲20，並稱若消息屬實，那外界可能很快就能看到更高解析度的照片；果然不久後，網路上便出現更高解析度的照片，甚至還有該機於地面滑行的影片。雖然相關影像尚未獲得官方證實，但「The Drive」指出，這種提前「洩漏」部分新設備細節的手法，符合中國大陸一貫的宣傳模式。
傳統上，雙座型戰機除了能同時搭載學員和教官的訓練用機，主要用於擔任戰術偵察機、戰鬥轟炸機或電戰機等角色，讓前座飛官專心操控飛機、後座系統官負責操作額外系統，缺點是會增加後勤成本和減少戰機本身的油料、武器等酬載；但F-22、F-35等五代機因模擬器訓練逐漸成熟，且其搭載的先進系統足以輔助單一飛官完成任務，故最後皆未發展雙座機型。
不過「The Drive」指出，雙座型殲20可能成為中國大陸無人戰機計畫的重要一步，因為即使第一代無人僚機的自主作業能力存在缺陷，或難以直接與作戰網路整合，也能相當程度地由殲20後座的無人系統官彌補，有效降低新興技術成熟度不足帶來的風險。
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