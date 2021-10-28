苗栗縣文華國小舉辦萬聖節派對，由學校14名老師扮演漫威英雄們歡迎上學的師生。（文華國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣文華國小舉辦萬聖節派對，由各班扮濱大玩萬聖節派對。（文華國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣文華國小舉辦萬聖節派對，由各班扮濱大玩萬聖節派對。（文華國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣文華國小為迎接31日的西洋萬聖節，利用27日的英語日結合MARVELS漫威英雄，舉辦「文華MARVELS愛搗蛋Happy Halloween」派對活動，由14位老師扮演漫威英雄，站在校門口歡迎所上學的師生、家長，用英文大喊「trick or treating」，提前感受萬聖節樂趣。

苗栗縣長徐耀昌推動苗栗縣雙語教育，於2019年起以縣款全額補助雙語教學試辦學校。「國際教育」為文華國小校本課程，英語則是交流中最重要的工具，今年文華國小3年級有9個班級，以健康課程結合CLIL進行雙語教學，跨領域將雙語融入生活情境，不僅讓學生奠定良好的雙語基礎，同時也可以接軌國際放眼世界。

為迎接西方世界最重要的萬聖節，文華國小舉辦「文華MARVELS愛搗蛋Happy Halloween」活動，行政與教學總動員，進行相關教學及硬體布置，將大門及教室布置成萬聖節的情境，並結合學校周3英語日及MARVELS愛搗蛋活動，全校多數同學都進行變裝，校園充滿「MARVELS」漫威英雄的氣氛，讓校園可以成為學生發光發熱的舞台。

文華國小校長林文星表示，學校發展重點以國際教育為文本，運用閱讀理解策略，善用行動載具為工具，發展多元社團課程。節慶教學也是國際教育中的重要元素，學校教師秉持教育部國際教育白皮書2.0的精神，培養學生國際觀及國際視野，今年萬聖節教學活動以「MARVELS」漫威英雄為主題，在將活動主題融入課程教學，讓學生能在生活情境中說出英文，達到語言學習的最佳功效，同時也符應十二年國教的精神。