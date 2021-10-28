受到市場擔憂美國政府可能關門、大陸限電政策讓投資人擔心相關廠商營收受到影響，短期台股受外部因素影響，震盪加劇，但回歸基本面，台灣出口仍表現暢旺，加上政府推出5倍券提振內需，皆有利台灣經濟成長表現，台股未來仍可期待，若想降低直接台股的波動風險也可布局台股平衡型基金，透過股債均衡配置，攻守兼備。

兆豐萬全基金經理人陳彼得表示，先進國家疫苗施打比例持續提升，陸續邁入群體免疫，經濟也逐漸解封，帶動實體經濟進一步復甦，生產活動恢復讓企業補庫存的動作持續，帶動出口導向的國內企業獲利表現維持高檔，雖然內需市場受到疫情影響而下滑，但隨著下半年政府推出振興券及相關紓困方案，遞延消費可望在第四季顯現，將是支撐景氣的另一股動能。

新冠疫情流行後凸顯台灣在全球供應鏈的重要地位與價值，讓2021年台灣企業獲利創下亮眼成績，隨著國外經濟持續回溫，預期企業獲利上修仍可持續。且經過第三季股市修正後，台股本益比下降，目前已低於十年平均，估值仍低，具備投資價值，台灣基本面展望正向，預期台股指數將有機會震盪走高，建議可分批布局台股基金，若想降低台股的波動風險，也可關注台股平衡型基金。