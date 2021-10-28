31歲斯洛伐克網紅露西亞(Lucia Javorcekova)擁有深邃五官、火辣身材，她原本是一名職業自行車手，卻因為身材太有料而黯然退圈，隨後轉換跑道成為全職模特兒，也時常在IG不吝嗇展現好身材，吸引了217萬粉絲追蹤，今她再曬出大尺度辣照，讓粉絲看了血脈賁張。

露西亞原是職業自行車手，還曾在全國大賽中奪下冠軍，加上擁有逆天身材條件，讓她的人氣居高不下，卻也因此遭受不少嚴重騷擾，讓她最後只能無奈轉換跑道，轉而在網路上分享自己的健身生活，更時常對粉絲放送福利，衣服越穿越少，還為多本男性雜誌拍攝性感照，更加入情色平台。

露西亞在IG上曬出一張辣照，只見她身穿灰綠色洋裝，側邊設計大開口，讓她的傲人上圍擋都擋不住赤裸裸見客，露西亞將胸前的布往中間收攏，布料正好遮住她的重點部位，渾圓飽滿的東西半球卻一覽無遺，尺度大到感覺隨時都會走光，性感指數爆表。

照片才曝光3個小時就獲得3.6萬人按讚，狂刷一排愛心和火焰符號，可見她的超強魅力，網友們紛紛直呼：「看上去超美」、「非常漂亮，好想永遠和你在一起」、「掃視妳的外貌，我不能呼吸」、「超標誌的性感」、「太美了」、「妳看起來超完美」。