美國有線電視新聞網（CNN）27日刊登總統蔡英文專訪內容，蔡英文在訪談中首度證實台灣的確有美軍的存在。對此，大陸外交部今（28日）回應，表示堅決反對美、台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，並稱「分裂國家的人從來沒有好下場」。

對於蔡英文首次證實有美軍在台，大陸外交部發言人汪文斌今（28日）主持大陸外交部例行記者會時表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，並堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。

汪文斌指出，美艦近來多次在台灣海峽大秀肌肉、挑釁攪局，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定。民進黨當局的謀「獨」行徑絲毫改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，也撼動不了國際社會普遍認可一個中國原則的穩固格局。

汪文斌說，凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場，搞「台獨」是死路一條，支持「台獨」也是一條不歸路。