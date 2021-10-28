苗栗縣選委會28日舉行公民投票防疫演練。（苗栗縣選委會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣選委會28日舉行公民投票防疫演練。（苗栗縣選委會提供／謝明俊苗栗傳真）

全國性公民投票日將在12月18日舉行，為因應新冠肺炎疫情，苗栗縣選委會28日特別於苗栗市清華里活動中心，舉辦投開票所防疫演練，模擬各項情況及應變措施，務必將防疫作為做到滴水不漏。

苗栗縣選委會舉辦演練活動，邀請各鄉鎮市公所相關選務人員觀摩，演練模擬各項投開票所可能遇到的情況，以及相對應的處置作為，內容包括防疫物品準備、環境清潔消毒、投票權人動線安排、量測體溫以及選務人員或投票權人體溫逾37.5℃時的處置應變作為…等，提供各鄉鎮市投開票所防疫之標準示範。

苗栗縣選委會總幹事彭基山表示，希望本次公民投票各鄉鎮市投開票所都能落實防疫措施，不要因為少數未遵守規定，成為防疫的漏洞，防疫工作十分繁瑣，他也感謝各選務工作人員辛勞付出。

苗栗縣選委會後續也將於11月舉辦選務講習，屆時除投開票作業說明外，也會加強防疫措施宣導，以萬全準備落實防疫，讓民眾都能安心投票。