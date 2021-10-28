美國有線電視新聞網(CNN)27日刊登總統蔡英文專訪，訪問中首度證實台灣的確有美軍的存在，並強調來自中國大陸的威脅與日俱增。大陸外交部發言人汪文斌表示堅決反對美方與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，此外，還聲稱「凡是數典忘祖分裂國家的人，從來沒有好下場，搞台獨是死路一條」。

大陸外交部今天的例行記者會上，被問如何看待蔡總統在接受美媒採訪時承認美軍以訓練為目的存在在台灣，並且稱來自大陸的所謂威脅每天都在增加。

對此，汪文斌表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「而不是自己單方面炮製的什麼東西。」

他說，中方堅決反對美方與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政，美軍近來多次在台灣海峽大秀肌肉挑釁攪局，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定。

汪文斌表示，民進黨當局的謀獨行徑絲毫改變不了台灣是中國一部分的「鐵的事實」，也撼動不了國際社會普遍認可一個中國原則的穩固格局。

他說，凡是數典忘祖分裂國家的人，從來沒有好下場，搞台獨是死路一條，支持台獨也是一條不歸路，任何國家任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志，強大能力，否則必將再次遭到失敗。