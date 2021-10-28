台新銀行信用卡在第18屆國家品牌玉山獎，以「台新卡友報報Podcast優惠說給你聽」及「台新手付─手機就是刷卡機」從眾多參賽品牌中獲得評審青睞拿下「最佳產品獎」外，再以今年一推出即造成市場討論的「台新銀行玫瑰Giving卡」獲得「最佳人氣品牌獎」的肯定。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，台新銀行信用卡抓準最新趨勢與消費者溝通，搭上近年來廣受大眾喜愛的Podcast服務，以「台新卡友報報Podcast」頻道，透過用「說」的方式，除讓消費者簡單明瞭的獲得最新刷卡活動訊息外，還會不定時邀請嘉賓，討論時下熱門消費議題，成功吸引卡友的耳朵，民眾用「聽」的，就可獲得最新優惠訊息。

至於台灣有許多攤販、小型商家、個人工作室因無法裝設刷卡機而錯失商機，台新銀行推出使用手機就能當刷卡機的「台新手付」服務，協助中小型商家利用現有行動裝置成為收單設備，提供消費者刷卡服務，無論是信用卡感應、掃碼支付皆可支援，讓商戶與民眾收付更便捷。

黃天麟指出，台新銀行玫瑰Giving卡以「認真的女人最美麗」為精神出發，與時俱進，洞察當代女性心聲，2021年以「為愛付出，我願意」作為女性宣言，打造市場獨一無二的權益，日曆「見紅就給」最高回饋達3％，完美貼合家庭客群需求。

尤其推出市場獨家的居家清潔服務權益，廣受卡戶青睞，台新銀行玫瑰卡系列自發卡以來27年間，以創新產品設計、深入人心的品牌訴求、精準的廣告行銷，獲得國內外多項大獎肯定，包含廣告界的奧斯卡獎－艾菲獎、亞洲銀行家最家信用卡產品獎、廣告流行十大金句獎等，今年國家品質玉山獎的評審再度給予肯定。

台新銀行強調，今年底前新戶透過指定連結申辦台新銀行玫瑰Giving卡完成首刷條件，即可獲得獨家「玫瑰粉時尚紋理行李箱」，推薦好友申辦Giving卡，完成首刷條件，推薦人與被推薦人各可享300元刷卡金。該行運用領先的技術，發展更便利的支付流程外，將持續帶給消費者「以客戶生活為中心」的個人化體驗，成為滿足不同時代、不同客群的全方位智慧好夥伴。