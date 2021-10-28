五倍券助攻，讓全台各百貨紛紛利用週年慶大搶業績，高雄大遠百為搶攻週年慶百億商機，即日起正式加入戰局。

在熱鬧鼓聲、喜氣洋洋的祥獅獻瑞表演中，由高雄大遠百店長黃友誠經理、副店長陳建宏副理，為「遠百週年慶」正式擊鼓啟動，將高雄百貨買氣推向最高峰，值得一提的是，今年搭上振興五倍券帶動消費力道，推出持紙本五倍券全館當日單筆消費滿3000元送2200元遠百振興券、滿5000元再送1000元高雄券，加上化妝品、內睡衣當日單筆滿2000元送200元，使用紙本五倍券單筆消費達6000元即享6000元回饋，在三券齊發助攻下，業績破開店20年紀錄，也讓遠百週年慶首日業績開出紅盤！

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，許多民眾都會在百貨週年慶期間列出購買清單，今年有五倍券加持更懂得精打細算，首日即日有大批民眾手持五倍券進館消費，加上高雄券、遠百振興券的加碼來客數成長近三成，進而帶動高單價商品大賣，舉凡像是3C家電、數位影音、保健器材及大小家電買氣爆棚，集資購買的景像更是前所未見，業績也因此大幅成長，預期的天候因素也帶動民眾搶先購買冬衣，讓女男童裝及戶外用品熱賣，同時，威秀影城近期陸續推出多檔強片，來客數也大幅成長，帶動餐飲業績發威。

高雄大遠百週年慶推出首四日必搶商品，祭出上萬組獨家商品，首次整合遠百南四店資源推出ESTEE LAUDER、LANCOME、歐舒丹、kiehl’s、shu uemura、后、CLARINS、NARS、資生堂東京櫃及佳麗寶等品牌齊推獨家限定必搶特惠組下殺6折起；另推出歡慶20週年衷心回饋特惠組，LANCOME明星商品肌因霸容量升等組原價15350元回饋價6615元，破天荒折扣相當於43折；更殺的是DR.CiNK千日再生緊膚魚子晶粹口碑組原價111770元，獨家限定居然只要2.1折即可買到，超值的回饋也讓民眾瘋狂搶購，買好買滿，大享紙本振興五倍券及遠百週年慶的100%回饋。高雄大遠百週年慶，好康大爆棚，民眾除了搶買化妝品外，今年百貨服飾爭相推出獨家商品破盤價，另外，十樓家電家用區也不遑多讓，PHILIPS健康氣炸鍋更是熱賣，連雙重脈衝智慧萬用鍋也造成搶購，在買萬送仟的加持下，集雅社的大家電-三星75型量子電視、SONY65型4K智慧顯示器也衝出亮眼業績。

遠百週年慶即日起至十一月十六日止推出首波優惠，化妝品、內睡衣當日單筆滿2000元送200元、滿10000元再加送250，百貨服飾當日累計滿5000元送500元，大家電則是單筆滿10000元送1000元，數位3C(含APPLE)、MUJI無印良品刷12大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿10000元也可獲贈500元十足抵用券，享5%回饋；全館購物刷14大銀行信用卡單筆分期滿6000元再加送200元十足券，讓回饋多更多。另外，點點成金紅利回饋活動正式開跑，HAPPY GO卡友只要親持HAPPY GO卡及身份證件即可至九樓客服中心辦理，扣點數200點贈100元紅利券，扣500點可獲贈250元紅利券，點數越多換越多；聰明的卡友立刻將點數轉換為紅利券成為週年慶的購物金，點點不浪費。

另外，眾所期盼、南台灣唯一一場沙雕藝術展「2021旗津黑沙玩藝節」將於十月三十日下午四點在旗津海水浴場盛大展開！為期16天的黑沙玩藝節今年以「星沙傳奇」為主題，打造高度超過6公尺的「太空騎鯨」巨型主雕以及12星座主題沙雕。除了沙雕作品之外，周邊還有精采的海洋音樂活動、熱血的沙灘排球比賽、刺激的衝浪體驗、絢麗的特技風箏等周邊活動，豐富多元的活動，帶領大家一起探索旗津，創造獨一無二的星沙傳奇！為了提振高雄觀光產業，高雄市政府觀光局特別於高雄大遠百廣場設立一座沙雕，邀請民眾可以到百貨逛逛、與沙雕合照，還可以憑本人跟高雄大遠百沙雕的合照到旗津海水浴場活動現場打卡，即可兌換雞蛋花頭飾或啤酒等限量小贈品。