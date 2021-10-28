由於新冠疫情再度急升，使全球供應鏈問題雪上加霜，並導致汽車等諸多商品陷入短缺，幾乎扼殺了消費者支出，美國第三季經濟可能創下一年多以來最疲弱的增長。

美國商務部周四將公布第三季國內生產毛額（GDP）初值報告，料將顯示受各種短缺影響，以及在政府提供的新冠援助資金助長之下，通膨持續高漲導致美國經濟增長放緩。此外，財政激勵措施逐漸退場，以及8月底的艾達颶風摧毀美國海上能源生產，亦給經濟帶來壓力。

但亦有跡象顯示，隨著Delta變種病毒引爆的新一波新冠疫情逐漸降溫，美國經濟在第三季末開始回升。

穆迪分析（Moody's Analytics）資深經濟學家Ryan Sweet表示，Delta變種病毒是美國經濟增長大幅減速的最主要原因，隨著Delta病毒的影響開始減弱，我們將在第四季和明年上半年看到經濟增長重新加速。這不代表未來我們不會面臨新冠疫情捲土重來，但是隨著每一波疫情過去，其經濟成本將持續降低。

根據路透社對經濟學家所做的調查，美國第三季GDP季增年率預估為2.7%。不過，這項預測調查是在商務部周三公布9月貿易數據之前進行的。數據顯示因商品出口大減4.7%，美國9月商品貿易逆差急劇擴大9.2%，達到963億美元，創下歷史新高。這份報告促使部分華爾街大行調降美國第三季GDP成長預測，如高盛就將美國上季經濟成長預測下修0.5個百分點，至2.75%。亞特蘭大聯準銀行則將其已經夠低的GDP成長預測從0.5%進一步調降至0.2%，意味著幾乎陷入停滯。

無論周四公布實際數字為何，美國都可能在第三季創下自2020年第二季以來最疲弱的經濟增長，當時美國為了防止第一波新冠疫情擴散而採取嚴格的封鎖與限制措施，導致經濟陷入史上最嚴重的萎縮。

美國第二季GDP季增年率終值為6.7%，整體經濟規模已經回復到疫前水準。