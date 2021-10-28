主晶片缺很大，立積(4968)今日舉辦法說會，公布第三季財報，單季淨利季減高達88%，每股獲利僅剩0.46元，公司直言，「目前WiFi5幾乎無法出貨」，第四季看起來沒有明顯的緩解，明年第一季是否有機會也還要再觀察。

立積其實今年上半年營運表現強勁，但下半年起受到主晶片缺貨衝擊，營運動能明顯減緩，加上提列損失，使得9月單月營收更是呈現虧損。

立積第三季營收10.26億元、季減少40.9%、年增加21.3%，單季稅後淨利為2900萬元、季減少88.6%，與去年同期持平，單季每股獲利0.46元，立積第三季單季毛利率為26.4%，相較第二季減少5.6個百分點、相較去年同期減少10.4個百分點，估計受到晶圓漲價的影響幅度約5%，另外，立積第三季也認列新台幣貶值所造成的218萬匯兌損失。

立積累計前9月營收為45.02億元，營業毛利為14.01億元、營業利益為6.22億元，累計淨利5.37億元，累計每股獲利為6.07元。

業務處處長暨中國區總經理黃智杰表示，第三季毛利率明顯衰退主要是長短料關係，主晶片嚴重缺貨下，影響大客戶出貨達40%，有的小客戶甚至無法出貨，第四季依照博通的訊息指出，應該不會有明顯的改變，至於明年第一季也還是要看。

黃智杰表示，因WiFi5主晶片嚴重缺貨關係，使得WiFi6成長明顯，幾乎可以說目前所有的出貨都集中在WiFi6，也在此狀況下，明年第一季WiFi6營收就有可能超越WiFi5，明年WiFi6占比WiFi產品比重可望達到7成，其中WiFi6E希望可以有1成，當然，還是希望WiFi5主晶片供應盡快回復，此對營收才有實質幫助。

手機FEM產品部份，立積第三季手機占比營收貢獻約10%，第三季WiFi6有獲客戶採用，且WiFi6E目前也有取得的進展，手機到2022年的占比主要還是要看整體終端市場的銷售狀況。

另外，目前觀察到大陸限電對立積的影響有限。