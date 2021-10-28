桃園市環保局於28日市政會議通過修訂「桃園市違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法」提案，將亂丟垃圾包的獎勵金比例從10％提高到75％，最高可實領約3600元檢舉獎金。

環保局表示，龜山區、八德區目前共有4里正在試辦專用垃圾袋計畫，且從11月起將拒收未使用專用垃圾袋的垃圾，為避免民眾亂丟垃圾，不僅架設多台攝影機加強稽查，也希望能透過全民監督力量，一起檢舉亂丟垃圾包的行為。

環保局長呂理德表示，廢棄物清理法已授權給地方政府自訂檢舉獎勵金的比例，為遏止垃圾包遭隨意棄置，市府才決定修法提高檢舉亂丟垃圾包的獎勵金比例，從10％提高至75％，環境整潔需要靠公、私協力聯手合作。

「檢舉獎勵金提高至75％民眾將大大有感！」環保局以亂丟垃圾為例，違反廢棄物清理法可罰1200元，扣除20％所得稅，檢舉者原本僅能獲得十位數檢舉獎金，加碼提升至75％後則可獲得710元，對於累犯會加重罰則，開罰金額最高達6000元，而最高可實領約3600元檢舉獎金。

環保局提醒，桃園環境清潔稽查大隊官網設有「檢舉違反廢棄物清理法」專區，大隊受理民眾檢舉案件後，會先檢視案件資料明確性與完整性，成案後再依行政程序開立陳述意見及罰單，違規人繳款結案後，將通知檢舉人領取獎勵金。

環保局說，環境整潔需要靠大家共同努力，開罰不是最終目的，不亂丟垃圾的習慣才是王道，更不用擔心遭受檢舉跟拍。