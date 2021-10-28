嘉義市吳鳳南路、芳安路口這塊國防部管理的公有地確定是東區社宅基地。（廖素慧攝）

嘉義市社會住宅推動有新進度，東區社宅用地有6處地點評估，立法委員王美惠多次質詢督促，並持續中央協調，王美惠28日表示，內政部已敲定東區社宅預定地就是吳鳳南路及芳安路口這塊公有地，將興建157戶，基地面積約770坪。

王美惠27日於立法院再次質詢，督促內政部次長花敬群加快社宅的建設進度，盡速選定東區社會住宅用地，以利後續興建計畫推動，獲悉內政部已敲定東區社宅用地基地就在吳鳳南路及芳安路口的公有地。

王美惠表示，社會住宅是讓年輕人、弱勢購屋族也能「安居」的國家重要政策，她一直全力協助推動，西區社宅已有「友忠好室」發包出去，最快在明年下半年就能動工，2025年前嘉義市第一座社會住宅，就可以落成。

王美惠說，東區社會住宅之前因用地問題一直延宕，終於拍板決定，讓人相當振奮，未來會持續督促社宅建設進度，也會繼續擔任中央與地方間溝通協調的橋樑，期盼嘉義市能夠早日完成500戶社宅的政策目標。