為了迎接萬聖節，世新大學廣播電視電影學系「特殊化妝設計」課程進行特殊化妝設計，在校園kuso近日最熱門戲劇「魷魚遊戲」，他們展現高超化妝技巧及創意，扮演吸血鬼、三眼怪、貓女及鬼娃恰吉等恐怖角色在校園遊行，讓不少學生直呼嚇破膽！

世新廣電系「特殊化妝設計」規畫萬聖彩妝主題，讓學生演練，並在校園大玩123木頭人，學生們逼真的驚悚扮相，吸引眾多人潮圍觀，更有不少女學生被嚇得花容失色。

扮演吸血鬼的廣電系學生施芳宜說，「因為疫情需要戴口罩沒有辦法戴吸血鬼的獠牙，所以在眼妝上下足功夫，精心描繪出吸血管眼周的血管。」她認為能在萬聖節前夕上化妝設計課相當有趣，「感覺是和同學一起開萬聖趴，奇裝異服走在校園也不怕別人異樣眼光！」

身為資深彩妝師的授課教師廖美慧，彩妝經歷長達24年，曾與比利時及英國彩妝師學習特殊化妝，也曾合作過無數巨星。「隨著疫情趨緩，趁著實體課程時讓學生動起來，在萬聖節前讓他們熱鬧一下。」

對於學生的表現她抱以高度讚許，「萬聖節妝不同於一般特殊妝容，必須可以遊行或參加活動等，創意和巧思是最大關鍵。」因此她透露評分標準，創意占最大部分，包括道具運用及服裝造型，美妝則為點綴。

世新大學注重「理論與實務結合」，課程推陳出新，除了「特殊化妝設計」，本學期新增的「舞台表演實作」及「影視表演實作」課程，邀請業界知名權威百白、楊潔玫等人擔任業師，讓學生在校就能登上夢想舞台，畢業、就業不間隔，為技職教育持續培育更多有即戰力之人才。