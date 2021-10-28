東元餐飲集團第三度參加高雄國際食品展，由東元餐飲集團黃茂雄會長及高雄市副市長羅達生揭開活動序幕。黃茂雄說，除擴大佈局南台灣，促進地方經濟發展，提供安心健康美味，也規畫於南台灣設立食品加工廠，升級商品創新研發。

東元餐飲集團不斷創新台灣在地食材運用及優化顧客體驗，領導旗下餐飲品牌聯袂展出，包括：MOS Burger摩斯漢堡、樂雅樂餐廳；更特別結合台灣農漁會特產，堅持Fresh、Flavor、Fine的精神，呈現出充滿原創、熱情、朝氣的嶄新料理。

包含安心食品（摩斯漢堡）於今年度與高雄市政府合作推出，以新鮮美味的龍虎斑製成龍虎石斑珍珠堡、蒲燒石斑珍珠堡，深受消費者好評、以及屏東佳冬蓮霧製成口感香醇的蓮霧蒟蒻，近期更與日本獺祭聯名合作，開發南台灣優質鰻魚，推出御品白燒鰻珍珠堡，以直火烘烤的白燒工法凸顯肉質本身的鮮甜及香氣新鮮。

樂雅樂餐廳秋季新品使用南台灣在地極選鰻魚漁產，推出蒲燒鰻魚玉子蓋飯，採日式傳統技法「江戶燒」先烤後蒸，最後沾醬再烤，充分鎖住美味營養，肉質更加鬆軟，油脂更加豐潤，醬汁完整入味。以及來自梓官的炭烤一口吃烏魚子，與台南在地肉質鮮甜細緻、滋鮮味美的草本虱目魚，推出薑燒虱目魚和風紙鍋。

今年台灣農漁出口受到疫情嚴重衝擊，黃茂雄盼能為在地農漁盡一份心力，除了藉由旗下餐飲13個品牌大力推廣，並媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣在地農漁特產，今年度各品牌與農漁會合作推廣的品項超過50幾種，其中龍虎斑、鰻魚、蓮霧蒟蒻採購超過4萬台斤。

東元餐飲集團更透過專業展覽、商談促成，提升品牌實力及多元合作，達成產地溯源、永續經營的發展目標；旗下餐飲品牌摩斯漢堡（安心食品）用心發掘台灣在地食材，今年雖逢疫情影響，仍於中南台灣陸續展店，包含台中沙鹿店、豐原圓環店、高雄三民區十全自由店等。