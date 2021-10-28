台北市議員簡舒培今質詢時指出，截至26日台北市累計確診4869名，從5月疫情爆發、6月自創新名詞精準疫調實施至今，僅精準疫調出132人陽性。對此，台北市長黃珊珊舉行記者會澄清，強調疫調資料都會上傳到中央法定傳染病系統，不可能不做疫調，就是因為有擴大匡列，才能在8000人中找到132名確診者。

疫調目的為釐清感染源與阻斷傳播鏈，為疫情防治的重要工作，且疫調資料都會逐案上傳中央法定傳染病系統，中央也會逐案檢視，不可能發生不疫調情形；北市有5000多確診案例，若沒有做疫調，中央也會知道。

黃珊珊解釋，除了確診者，第一圈的密切接觸者居家隔離，但是有一些接觸者不是直接要隔離，但是有疑慮，會詢問確診者可能接觸者，曾經接觸但沒有超過15分鐘的接觸者，就將他們匡列，這叫精準疫調。

黃珊珊強調，5000多個確診案例都有做疫調，6月16日採同心圓精準疫調，匡列8000多人，找到132位陽性確診，因為擴大採檢，減少在社區繼續傳給朋友家人，議員質詢可能有所誤會。