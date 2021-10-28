因應萬聖節將至，萬能科技大學學務處28日舉辦慶祝活動，學生結合時下最夯的魷魚遊戲哽，發揮創意舉辦裝扮競賽並玩戲劇內的各種遊戲，車輛工程系則與youtuber潮流車庫合作，將3輛要價千萬元跑車開進校園內，學生們大開眼界也紛紛搶著與名車合照，讓校園內充滿熱鬧氣氛。

活動現場玩起魷魚遊戲中的123木頭人，吸引數十位學生參與同樂，還有人裝扮成「紅衣處刑者」，過程中歡笑不斷。而3台千萬超跑包含擁有700P馬力的藍寶堅尼大牛、650S麥拉倫，這2輛售價都是1500萬元起跳，另一輛則是敞篷保時捷，要價也要300多萬元，入場時引擎的陣陣低猛音浪，引來學生驚呼連連。而車輛工程系也進行「你夠機車嗎？」活動，提供系上最新款的全新機車舉辦「直線加速」、「八字繞圈」等技術挑戰，吸引相當多學生參與。

萬能科大校長莊暢表示，時下超跑的租賃市場蓬勃發展，相關的維修保養人才需求極大，桃園市又是汽車產業重鎮，有全台最大汽車整車組裝、汽車零組件業相關聚落，協力廠商家數全台最多，因此學校設立車輛工程系培育相關人才，他也強調，學校現在也正積極推行前瞻性的智慧自駕電動車研發中心規畫，期盼強化產學合作提升整體的競爭力。

車輛工程系主任林明俊說，全球投以關注眼光在電動車產業，萬能科大配合產業所需，也朝綠色動力系統、車輛維護修理技術、車輛結構與車輛材料三大方向發展，培育符合車輛產業所需的優質專業人才。同時，為了培訓學生專業技能，強化與在地產業的鏈結。在校內，建置有勞動部機器腳踏車與汽車乙級術科考場，讓學生透過實作技能訓練，以期在畢業順利進入產業無縫接軌。