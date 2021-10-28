港星熊黛林（Lynn）2016年嫁給百億富豪郭可頌，婚後生下一對雙胞胎女兒，幸福組成一家四口，熊黛林愛情、事業兩得意，是著名的幸福人妻，而昨（27日）是熊黛林與郭可頌結婚5周年紀念日，熊黛林也幸福在社群媒體曬出夫妻背影照，並幸福寫下：「五周年快樂」，不過網友全把焦點放在她的極短熱褲和一雙美腿上。

照片中，熊黛林身穿豹紋上衣搭配白色熱褲，頭綁高馬尾的她，穿搭休閒又有型，熊黛林還霸氣勾著老公郭可頌的肩膀，小倆口背影超恩愛，不過網友全把焦點放在熊黛林的一雙長腿和快彈出的美臀上，紛紛驚呼：「好像少女」、「這大長腿！嘖嘖」、「身材保持真好」、「還可以穿那麼少？」、「不愧是大美女，這背影也是太美了」。

熊黛林曬夫妻合照放閃。（圖／取材自熊黛林微博）

模特兒出身的熊黛林天生麗質，41歲仍有俏麗顏值和前凸後翹的魔鬼身材，熊黛林日前以醫美代言人身分亮相時，更不吝嗇秀窈窕身材曲線，熊黛林還尺度大開、自爆夫妻閨房秘密，透露老公看到她復工後，態度都變得熱情很多，另類曬恩愛閃瞎全場。

而熊黛林在2018年生完雙胞胎女兒後，就火速恢復名模身材，當時媒體問熊黛林是否有意為老公再生兒子？熊黛林則秒答：「不生啦」，熊黛林感嘆自己40歲了，上一胎生完就胖了20多公斤，熊黛林求饒直呼：「不想再減肥，很辛苦」。