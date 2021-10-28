台灣創新技術博覽會專利發明競賽成績揭曉，中興大學分別奪下金牌、銅牌，成績斐然。其中，機械系副教授蔣雅郁研發「液－液萃取裝置」，可節省工業製程及原物料，奪下金牌；另醫工所教授王惠民研發「蝦紅素用於製備抑制或治療皮膚失調之組合物的用途」，奪下銅牌。

這次參賽作品共有435件，蔣雅郁研發的「液－液萃取裝置」是內置一個特殊螺旋線圈結構，可克服傳統批次製藥與精緻化學品下游純化的限制，可在極大差距的進樣流率與比例下進行連續萃取，效率高達95％以上，時間比批次操作節省超過25倍，將提供工業製程優化、節省原物料的效益。

蔣雅郁表示，這種在密封管內的微型化流動化學反應，不受重力影響且沒有液體逸散問題，有極高潛力可以應用於太空產業。

而王惠民研發「蝦紅素用於製備抑制或治療皮膚失調之組合物的用途」，發現蝦紅（astaxanthin）具有誘導黑色素癌細胞凋亡及自噬的效果。