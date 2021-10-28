行動支付LINE Pay今日公布最新業績數據，全台用戶數達980萬人，2021年交易量與交易金額大幅成長，前3季交易金額突破682億、成長超過9成。業績表現亮眼同時，LINE Pay也宣布將進行2項重大改版，持續提供用戶更穩定完善的服務。

根據LINE Pay最新統計，截至2021年9月底為止，LINE Pay用戶數達980萬人，支付據點超過32萬處。在用戶使用LINE Pay需求強勁下，累計今年前3季LINE Pay交易筆數超過1億4600萬筆，較去年同期成長超過7成，帶動交易金額超過682億 ，更較去年同期大幅成長超過9成。

值得一提的是，用戶透過與LINE Pay合作之LINE POINTS點數回饋實體卡交易也持續成長，今年前3季交易筆數超過1億7000萬筆，交易金額達2134億，顯示LINE Pay已深入用戶的日常中，並持續贏得用戶信賴。

為提供廣大用戶更完善穩定的支付服務，並改善今年以來發生因一卡通公司系統異常導致用戶無法登入使用LINE Pay的情形，LINE Pay於今年6月宣布LINE Pay綁卡付款)，與一卡通電子支付將採分別驗證登入，此項「分別驗證」功能將在11月2日正式上線。

配合此次更新，LINE錢包自10月27日起不再顯示一卡通電子支付餘額，而改以呈現活潑且更具功能性的圖示。而部分用戶使用的獨立LINE Pay App不會因這次更新而發生變化，但LINE Pay App也將會進行更版。