新竹縣議員余筱菁28日與同黨議員劉崇顯、民進黨新竹市議員陳建名等人，於新竹縣政府舉辦記者會，以新竹縣湖口鄉、竹北市2間私立幼兒園發生超收等問題，指控縣府坐視不理、涉嫌圖利廠商，以貪汙罪向地檢署提告，新竹縣長楊文科、教育處長楊郡慈、幼教科長及承辦人等均在列。

不過新竹縣政府也逐一對余筱菁指控的內容澄清，教育處副處長蔡淑貞也對余筱菁的提告表示遺憾，認為科長、承辦人都很盡責，1個月接獲30多件陳情也均有所查證。

新竹縣議員余筱菁28日於新竹縣政府前開記者會，指控縣府涉嫌圖利私立幼兒園，已對縣長楊文科、教育處長、幼教科長及承辦人提告。（莊旻靜攝）

余筱菁指出，位於湖口鄉的某私幼自從2013年至2021年多次爆發超收，核准收的名額僅60名，卻一度收到205人，甚至在今年2月由教育處祭出停辦1年處分後，仍持續照顧46名學生、讓業者不當獲利，反觀台北市的私幼超收被罰84萬元，新竹縣政府卻僅罰6000元，也對該私幼是否退費給家長不聞不問。

蔡淑貞則表示，今年2月停辦時受到家長陳情，因此特許業者延後半年處分，讓大班學生得以在原來園所畢業，但期間也稽查7次，確定學生均留在合格的2間教室內。而該私幼遭新竹縣政府裁罰10次，總金額高達204萬餘元，絕無圖利一說，至於超收退費的部分，有多名家長與園方間走入司法程序，教育處並沒有不聞不問。

記者會中，一名周姓女子也指控竹北市的綠菓幼兒園，她的孩子在去年12月就讀期間，曾遭一名謝姓老師巴頭、彈耳朵，孩子爆瘦3公斤，甚至有拔頭髮、摳手指至流血、撞頭，聽到上學等字眼就畏懼等狀況，讓她十分不捨，甚至在出事後只有組長與她聯繫，而教育處應開罰的均未開罰，像是幼幼班超收等問題，質疑教育處包庇業者。

周女也說，她兒子就讀的是綠菓，收據明細卻寫夢想島，而園長理應專任卻疑似兼任等問題。另名曾在夢想島體系任職的許姓女子也指出，其子也曾遭同一名老師傷害，指控夢想島因有幼兒園、托嬰，曾有托嬰的教保員去幼兒園帶班等狀況。

蔡淑貞也表示，針對夢想島部分，疑似兒虐案，今年3月接獲家長陳情也立即到園所查看，但因事發過久已無紀錄，當時園方亦有查看無疑似情形，並有通知家長到園，因缺乏實質證據，縣府要求對該園加強輔導。至於園長位專任部分，教育處已在10月裁處，而進用未具資格人員、收托人數超過核定名額等狀況，也均在今年4、5月依規裁處。

夢想島28日下午也回應此案，對於家長指控幼幼班超收的部分，業者坦承在2020年立案招生時，幼幼班名額為15人，因未注意已修法，設班需申請，因此確有幼幼班超收情事，已被裁罰，但當時整體學生數量仍遠低於核准招生人數。對於園長專任、兼任問題，業者也指出，夢想島體系共有3間幼兒園，園長均是專任，但因活動、課程等內容，3名園長會前往彼此園所，此部分雖被罰，但會提起訴願。

業者也指出，托嬰中心職員曾在幼兒園老師病假期間代理數日，這部分違法問題，他們已被裁罰也認罰，不會規避責任。至於周女的孩子涉及兒虐的部分，業者也指出，當下曾問家長是否到校看視訊，但當時家長以信任學校婉拒，隨後即退學，而該生在學校就讀4個月期間，健康狀況也良好，學校均有紀錄，也未拒絕家長調閱聯絡簿。

周女也提出孩子明明就讀綠菓，收據卻寫夢想島，業者也表示，當時會計系統未分開，也已被裁罰，如今已各自獨立。周女也對夢想島提出詐欺告訴，夢想島也對周女提出妨害名譽告訴，全案已進入司法程序。

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