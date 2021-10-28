日本索尼28日最新季報出爐，雖然PS5遊戲主機銷售量增加，但上季的合併營益率僅小增1%，讓PS5銷售入不敷出的問題也浮出檯面。

日前，索尼曾指出，目前在晶片短缺下，希望在這個財年能賣出1480萬台PS5主機。

28日索尼則表示，PS5從2020年11月推出以來，主機已賣出1340萬台。同時，電玩遊戲部門的銷售量也年增27%，但獲利增長性未同步，主要是PS5的主機是賣一台賠一台，入不敷出所致。

一般來說，電玩遊戲機製造業者並不是以銷售硬體主機作為生財之道，故往往賣的價格比成本還低，而真正賺錢的，其實是要靠販賣電玩軟體。索尼表示，儘管其它遊戲開發商的營收有所增加，但直接隸屬索尼的第一方遊戲開發商，營業額卻下滑。

索尼剛公布的7月至9月集團營利為3185億日圓，約28億美元，打敗市場預估值2220億日圓。

索尼已發展成一個多角化經營的集團，業務包括娛樂、影像感應器以及金融服務等。同時，在本財政年度財報計算方式，索尼已從美國會計準則，改用國際會計準則。

為滿足索尼長期所需晶片量，台積電正計畫在日本設廠，根據媒體10月初報導，索尼正考慮成為該廠的合作夥伴。

為求多方面獲利，索尼已在美國以外的地區找尋成長機會，業務也是以非英語系國家為主。

上周，韓國天團BTS曾表示，將跟索尼的哥倫比亞唱片說拜拜，因為改與環球音樂合作。這個利空消息，也正考驗著索尼未來的財報表現。