亞洲股市普遍低走，恆指午後一度大跌155點。周四香港恆生指數收跌73.01點或0.28%，為25555.73點。國企股(H股)跌41.10點或0.45%，為9052.70點。

金屬礦石股跌4.5%，煤炭股跌2.4%。中廣核礦業跌8.1%，洛陽鋁業跌7.7%，俄鋁跌7.0%。顯見中國監管單位發改委干預大宗商品價格，持續發酵，動力煤價格跌停。

內地房地產開發商佳兆業大跌18.5%，報1.19港元。標普將該公司評級連降兩級，由B降至CCC+。該公司未來一年有32億美元境外債券將到期，預計無法再融資的風險很高。

通海金融周四復牌，上漲6.3%。中國泛海控股旗下在港金融公司通海金融表示，由於未能支付到期的企業債券，公司抵押的66.13%股份，已遭債權人接管。

恆大概念股皆下挫。中國恆大跌5.1%，恆大物業跌3.7%，恆大汽車跌3.6%。

TCL電子上漲7.3%，來到4.12港元。安信國際維持該公司評級，預計今明年淨利分別為6.05億和11.6億港元，目標價給予6.8港元。