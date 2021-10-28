由韓國遊戲公司ACTION SQUARE研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，本週釋出全新女武將「呂花」並舉辦紀念活動，玩家可以透過「呂花」劇本任務、紀念任務等活動獲得寶玉、威光強化石、升級石選擇券等豐富稀有獎勵，而為了慶祝第一位SSR女武將參戰，官方特別開啟SSR武將抽取機率提升活動，在11月9日之前，獲取SSR武將的機率將大幅提高，要讓喜歡《三國BLADE：再戰》的玩家們都能夠帶回心儀的武將！

限時機率加倍 立即獲取群雄傳奇武將

傳奇戰神之女「呂花」在《三國BLADE：再戰》雖然是假想武將，但與父親呂布相似被設定為強大的武力將領，配備著方天畫戟在敵陣中展開華麗的戰鬥。而在遊戲中如果與呂布、甄姬、張星彩等武將協力出戰，還能獲得增加暴擊機率、提升物理傷害及減少傷害等多種效果，可為玩家們的武將陣容帶來極大戰力！

喜歡「群雄」陣營的玩家們有福了！即日起自11月9日止，除了大幅提升SSR武將獲取機率，官方更將陸續舉辦「呂花」、「呂布」、「袁紹」等群雄武將選拔活動，在指定武將選拔活動中如果幸運抽到SSR武將，將有更高機率優先入手「呂花」、「呂布」或「袁紹」等傳奇武將，讓「群雄」陣營的玩家們能一次提升武將陣容戰力。

擁有最強武力的三國傳奇戰神「呂布」

曾為東漢末年最強諸侯的三國傳奇武將「袁紹」

除此之外，還有更多《三國BLADE：再戰》活動訊息將陸續於官方粉絲團釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！