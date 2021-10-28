大陸知名醫藥企業雲南白藥傳出因投資股票失利，慘賠15.5億人民幣（約新台幣67億）導致今年第三季獲利腰斬，僅剩6.49億人民幣（約新台幣28億）較去年同期縮水超過63%，引發市場譁然與股民震撼，不少大陸網友氣炸痛批，雲南白藥不務正業，董事長總經理都該滾蛋。

綜合陸媒報導，雲南白藥過去靠著不錯的營運表現與投資回報率，獲得「白馬股」稱號，但近日公布第三季財報時卻意外揭露投資股票失利，造成公司出現15.5億人民幣鉅額虧損的慘況，更衍伸出營收成長，獲利卻下滑的詭異狀況。

由於今年大陸當局頻頻縮緊對各產業的監管措施，導致許多公司股票出現震盪，雲南白藥在上半年就已虧損8.62億人民幣，主要投資小米、伊利及恒瑞等公司失利，沒想到下半年缺口持續擴大，導致雲南白藥前3季的投資虧損達15.5億人民幣，引發市場譁然。

公告顯示，雲南白藥第三季營收為92.8億人民幣，比去年同期成長9.98%，但獲利只剩下6.49億人民幣，比去年同期下滑63.94%；前三季營收為283.63億人民幣，比去年上升18.52%，但獲利僅剩24.51億人民幣，比同期下滑42.38%。

雲南白藥過去也是先在股市嚐到甜頭，才慢慢增加持股部位，2019年雲南白藥進軍證券市場，投資騰訊、小米、貴州茅台等企業成功，使得2019與2020年投資淨收益高達14.7億元以及3.92億元，佔該年度獲利的35.91%、38.71%，沒想到今年卻重重摔了一跤。

為了平息外界怒火，雲南白藥今（28日）發表聲明回應，「我們一直以來都堅守主業，至於證券投資的部分，當時主要是為了提升資金使用效率，其實目前持倉已經有所下降，且公司對待投資標的十分謹慎，未來，我們會逐步優化投資結構，同時逐步退出證券投資。」