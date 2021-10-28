「一湯入魂」2天1夜主題遊程安排谷關溫泉暖湯。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「一湯入魂」2天1夜主題遊程安排漫步柳川水岸景觀步道。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「一湯入魂」2天1夜主題遊程安排朝聖第二市場美食小吃。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

秋意正濃，台中市觀光旅遊局推薦31條「台中FUN新玩」遊程，搭配2021台中購物節，熱度持續推升。觀旅局表示，秋遊台中泡湯行程詢問度破表，28日自高雄出發一車親友團參加2天1夜「一湯入魂」主題遊程，順遊新社、舊城區小京都，團員直呼「台中精彩超乎想像！」

「一湯入魂」主題遊程第一天來到谷關挑戰步行60分鐘1.3公里的捎來步道小健行，登臨步道觀景台後，眺望盡收眼底的谷關美景，絕對是人生一大樂事。健行休閒後，在谷關溫泉暖湯與在地原民風味餐的加持之下，「一湯入魂」的悸動加倍，讓旅人徹底愛上台中。

第二天安排新社山城地區體驗從產地到餐桌的採菇農事生活，還有市區太陽餅博物館做一份專屬的太陽餅。道地美食探索從第二市場開始，吃飽喝足後還可漫步至柳川水岸景觀步道，不僅是國內外IG打卡拍照的好地方，也是一條會呼吸的河川，有台中版清溪川的封號。

觀旅局長韓育琪表示，為服務全台民眾，31條遊程有規劃自台北、台中、高雄三地出團，遊程包含山、海、都、屯各區經典景點與體驗行程，上架銷售反映熱烈，目前還有名額，並持續規劃創新體驗套裝遊程，歡迎踴躍報名。

台中四季和熙、物產豐饒，韓育琪也推薦東勢軟埤坑休閒農業區、石岡優恩蜜溫室蔬果觀光果園、新社新峰農場及豐原公老坪農場採收甜柿、小黃瓜、番茄、葡萄、柑橘等當季蔬果，歡迎大小朋友體驗現採現吃的農趣魅力。