香港女星鄧麗欣和台灣帥氣男星「王子」邱勝翊曾有一段情，穩定交往3年多，在今年6月底雙方無預警宣布已和平分手，原本被外界看好的姊弟戀，疑似敗給王子家庭經濟重擔，只能忍痛結束戀情；日前有網友注意到鄧麗欣仍有替王子社群發文點讚，讓人以為兩人復合有譜，對此她卻直接否認，「這是社交禮貌，大家是朋友」，令不少粉絲感到可惜。

38歲鄧麗欣在3年前和小她6歲的王子公開戀情，彼此輪流當空中飛人往返台灣香港兩地，十分呵護這段異地戀，粉絲都很看好，鄧麗欣更在台灣投資手搖飲料店，被認定已是準台灣媳婦；他們維持3年多的戀情，因新冠肺炎影響只能透過視訊維持，豈料，今年6月底王子和鄧麗欣輪流發布分手文，宣布兩人已和平分手。

鄧麗欣恢復單身幾個月，先前有被網友注意到，鄧麗欣都會替王子在社群的發文點讚，燃起粉絲期待的心，瘋猜昔日甜蜜情侶是否有望復合；但鄧麗欣近期現身宣傳電影活動，被問及此事，她只淡定地表示，「這是社交禮貌，大家是朋友」，而關於是否會復合，她堅定地說，「沒了，我們是朋友」。

過去曾有港媒報導指出，鄧麗欣和王子會分手是因為男方花心愛玩，兩人也先後發聲否認；不久後《鏡週刊》報導透露，他們分手主因據悉是王子得揹家庭經濟重擔，而鄧麗欣想婚，兩人對未來沒有共識，女方沒安全感等不下去，才會走向分手的結局。