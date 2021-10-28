大陸國防部28日舉行例行記者會，有記者提問，民進黨當局近期一再炒作美台軍事聯繫，台「陸軍司令」率團赴美，期間參加美陸軍協會年度會議，並與美防務部門和軍隊人員會面。請問對此有何評論？

大陸國防部新聞局副局長、新聞發言人譚克非表示，我們注意到有關報導，已向美方表達嚴重關切並提出嚴正交涉，要求美方必須就此向中方作出澄清。

譚克非說，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。一段時間以來，美方一些人違背一個中國的政治承諾，不斷打「台灣牌」，向「台獨」分裂勢力發出極其錯誤信號，給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定帶來嚴重負面影響。如果美方繼續頑固抱守「以台制華」幻想，企圖以「切香腸」方式實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。

譚克非表示，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。任何仰人鼻息、挾洋自重，阻撓國家統一和民族復興的圖謀終將失敗。中國人民解放軍將採取一切必要措施，挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。