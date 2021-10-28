台股近期震盪，但高股息ETF因有股息殖利率作為保護，深受投資人青睞，也帶動國泰永續高股息（00878）受益人數大幅成長，據臺灣集中保管結算所資料顯示，00878受益人數2020年7月發行約2.1萬人，至2021年10月22日受益人數已暴增為23.7萬人，成長幅度逾10倍之多。

國泰投信指出，建立穩定現金流的投資觀念漸趨盛行，高股息ETF因交易更具彈性，成為追求息收的熱門投資工具之一。同時根據晨星資料顯示，自2017年底至2021年8月底，全球資金從未流出以ESG為主題的股票型ETF，顯示ESG投資廣獲國際資金關注。

國泰投信指出，結合高股息與ESG概念的國泰永續高股息ETF成為許多股民長期投資的首選，據證交所統計，2021年9月份00878定期定額交易戶數月成長18.4％。由於定期定額免考慮進場時機，投資持續越久，勝率機會也越高，以00878所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數回測試算，定期定額近1年報酬率逾10％，定期定額近3年報酬率達32％。

根據投信投顧公會資料顯示，00878在2020年7月底規模為145.79億元，2021年9月底規模已成長至267.96億元，漲幅達83.80％。而00878除了長期定期定額勝率高外，其首創季配息有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，並納入收益平準金機制，不會因投資人大量申購而配息受到稀釋，成立以來每季皆配息，已配息4次，填息率達100％。其所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，過去5年殖利率介於4.76％至6.03％間，優於台灣加權股價指數的殖利率表現，11月將迎來第五次配息，於11月1日公告預估收益分配，11月15日為參與配息的最後申購日。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，全球景氣受到供應鏈瓶頸出現經濟分化與通膨擔憂，且刺激政策將逐步退場，全球股市普遍陷入高檔震盪期，市場觀望氣氛濃厚。值得關注的是，近期國際貨幣基金組織(IMF)小幅下修2021年全球經濟增速的預期至5.9％，並維持明年增長4.9％，但卻上修台灣2021年經濟成長，從4月的4.7％上調到5.9％，顯示台灣景氣基本面無虞，在台股高檔震盪下，增加布局兼具ESG與高股息特色的ETF，不僅有股息作為下檔保護，也有機會搭上ESG資金利多的順風車受益，可望股息、價差兩頭賺。