台東縣綠島鄉各公物遭到塗鴉引發民怨，居民發文呼籲揪出塗鴉者。（陳姓民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉各公物遭到塗鴉引發民怨，居民發文呼籲揪出塗鴉者。（陳姓民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉近期大量出現老鼠圖形的塗鴉搭配日文，包括路邊擋土牆、電信基地台、告示牌等，居民生氣上網發文反映「綠島鼠患、到處都是老鼠」，希望大家一起揪出塗鴉人。交通部觀光局東部國家風景區管理處綠島工作站主任王芸琪表示，塗鴉者都刻意避開監視器，明顯破壞公物。

綠島鄉近期四處可見奇怪日文「ママソ」和老鼠圖案的塗鴉，陳姓居民28日在臉書社團貼出照片，島上包括擋土牆、電信基地台、廢棄崗哨焊碉堡、告示牌等無一倖免，約有10多處都遭到塗鴉，其他居民也在底下貼出遭塗鴉照。

居民怒批「綠島最近發生鼠患了，到處都是老鼠（塗鴉），連我們剛做好不到1個月的告示牌都遭殃，實在不能忍受這個人的行為，太過份了」，還呼籲居民要多注意隨身攜帶噴漆的人。

據網友指出，台東市富岡漁港告示牌及高雄市日前也曾有過相同的塗鴉，也有人說，中秋連假過後就出現這樣意義不明的塗鴉，「真的很討厭，希望大家一起揪出這隻老鼠」。

交通部觀光局東部國家風景區管理處綠島工作站王芸琪表示，最近在綠島許多確實發現類似日文和老鼠圖像的塗鴉，不知其用意，都塗鴉在告示牌、擋土牆等公物上，「很明顯已經破壞公物」。她說，塗鴉者疑似刻意避開監視器，因此檢視架設在風景區的錄影畫面，都未拍到塗鴉者的身影。

台東縣警局綠島分駐所長莊寓勝表示，目前尚未接獲有關管理單位或民眾報案，若獲報可依社會秩序維護法第90條「未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者」，處3000元以下罰鍰。

台東日文老師王淑棻表示，ママソ沒有特別的意思，「ママ」的發音是媽媽，「マソ」的發音是媽祖，通常得看前後文，才能了解其中意義。