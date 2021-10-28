中央流行疫情指揮中心28日宣布有陪侍服務業者，自11月16日起開放。台中市八大相關行業的業者指出，總算不用再偷偷摸摸，台中知名的多家酒店等，強調轉型自助式KTV是為員工生計「度小月」，正式開放營業真的值得放鞭炮慶祝一番，總算熬過最艱辛的歲月。

中央流行疫情指揮中心28日下午召開記者會說明最新疫情與防疫作為，指揮官陳時中宣布，目前仍需關閉的場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、酒吧、酒店／廊、理容院等，只要符合防疫規定，無陪侍服務業者，可自11月2日有條件開放。有陪侍服務業者則可自11月16日開放。

業者指出，他們得知消息後，立刻爭相走告，馬上透過管道向經濟部等相關單位詢問相關細節，對於施打疫苗的規定，業者得到從業人員需要至少接種1劑疫苗且滿14天；未滿2劑則需要每週進行1次篩檢；所有從業人員首次服務前，應提供3日內陰性證明；另顧客進場如何管理，則得到客人需要至少1劑滿14天的初步答覆。

台中老牌金錢豹酒店，受到疫情影響暫停營業5個多月趁著中央流行疫情指揮中心宣布部分休閒娛樂場，本月5日開始有條件開放業者當天上午就到市府遞件，申請二、三、四樓改為自助KTV模式營運，礙於相關規定，經市府經發局審核後，通過三樓自7日起復業。