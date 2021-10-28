「南華早報」報導，由歐洲議會多名議員組成的代表團計畫下周初訪台，代表團領隊則是法國議員萊克斯曼（Raphaël Glucksmann）。外交部發言人歐江安對此表示，接待歐洲議員來台訪問，是外交部辦理的經常性業務，在新冠肺炎疫情之前，訪賓來訪接待作業持續進行，若有確定的訊息，外交部將適時說明。

歐江安說，台灣與歐盟關係不斷持續深化，彼此都有繼續拓展各項領域合作夥伴關係的強烈意願。外交部將與歐洲議會等歐盟相關機構繼續共同努力，透過各種途徑及方式，發展更為緊密且互利互惠的關係。

歐江安指出，近來台灣與歐盟、歐洲議會及各相關會員國的整體關係不斷深化提升，例如歐盟首度在其「印太合作戰略」共同報告中明確納入台灣，且共計5次提及台灣，不僅關切台海情勢，也強調歐盟將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈的合作，並尋求與台灣等尚未簽署貿易與投資協定的夥伴，深化雙邊經貿及投資關係。歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell也公開表示，台灣是歐盟理念相近且重要的經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作。此外，歐洲議會本（110）年迄今已12度通過友我決議，支持台灣參與國際組織、呼籲歐盟儘速與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判前置作業、關切台海及印太區域和平與穩定等。