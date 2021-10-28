蘋果公司周三宣布，又有175家供應商承諾將使用清潔能源為蘋果代工，估將為電網引進逾9GW的可再生能源。

新一輪加入的供應商家數和新增的清潔能源，較去年公布的70家、近8GW電力進一步增加，持續朝蘋果龐大的全球供應鏈在2030年實現碳中和的目標前進。

這些公司必須承諾會使用太陽能或風電等綠色能源為蘋果代工。

新加入供應商包括為蘋果設備提供記憶體晶片的SK海力士，該公司也將是首批加入蘋果碳中和計畫的韓國公司之一。

歐洲晶片製造商意法半導體（STMicroelectronics）也將加入，該公司是iPhone感測器和其他晶片的主要供應商。蘋果表示，意法半導體自從承諾加入該計畫後，已經啟動9個新的再生能源項目。

包括印度、日本和韓國在內，現在加入蘋果這項計畫的供應商遍及全球24個國家。

蘋果在2019年已經與數家主要供應商簽署採用清潔能源的協議，包括為其組裝許多產品的富士康母公司鴻海精密，以及為其生產處理器的台積電。