每年進入秋冬季節，高雄就會遇到嚴重的空氣汙染問題，讓高雄民眾深受其擾，高市府環保局為了提升空氣品質，持續積極透過推動多項措施改善空氣汙染問題，根據數據顯示，高雄近5年空氣品質良率(AQI≦100)已從68.4％上升至80.7％，大大提升12.3％。

台灣每年10月至隔年3月盛行東北季風，而高雄位於弱風尾流及下風處，導致汙染物藉由季風傳入高雄後不易消散，根據環保署資料顯示，高雄市空氣汙染中有33％是本地產生，其餘大多受到境外及高雄以北縣市影響，空品改善相較其他縣市嚴峻許多。

為了改善高雄空汙問題，高市府環保局除了固定汙染源管制措施外，也相當重視移動汙染源及逸散源的改善。移動汙染源部分，加強車輛路邊攔檢稽查並加速淘汰高汙染車輛，減少汙染物排放，今年高雄大型柴油車已淘汰1379輛，位居全國第一，而1至4期燃油機車共淘汰4萬5263輛，也居全國第二。

另外，環保局在今年8月5日公告高市第一期空品維護區，劃設壽山動物園、駁二特區及澄清湖等三處風景區，要求進出的大客車、機車都須符合排煙標準，同時也規畫高雄港區為第二期空品維護區，管制進出港口的大貨車及曳引車，希望能減少汙染排放。

在逸散源的部分，環保局今年針對7500處營建工地導入創新及科技工法，首創水覆蓋、高空噴淋等工法，加強營建工地空汙防制，有效削減約2700公噸的PM10汙染物。

此外，為了改善高雄裸露地揚塵問題，環保局每年補助設置空品淨化區，累計至今年10月，高雄空品淨化區總數達454處，植樹綠化面積182.5公頃，約為14座高雄中央公園，居全國之冠，二氧化碳削減量每年約4197公噸。