內蒙古疫情持續，今（28日）0-15時再新增本土確診病例15例，錫林郭勒盟二連浩特市1例、阿拉善盟額濟納旗14例。

據當地消息指出，截至28日15時，內蒙古現有本土確診病例132例，包括呼和浩特市土左旗2例、新城區1例，錫林郭勒盟二連浩特市17例，鄂爾多斯市伊金霍洛旗1例，阿拉善盟額濟納旗110例、阿拉善左旗1例。目前患者均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者均在指定場所集中隔離醫學觀察，嚴防疫情擴散蔓延。