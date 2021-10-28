內蒙古再增本土病例15例 已累計132人確診 17:212021/10/28 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內蒙古疫情持續，當地目前已累計132例本土病例。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內蒙古疫情持續，今（28日）0-15時再新增本土確診病例15例，錫林郭勒盟二連浩特市1例、阿拉善盟額濟納旗14例。 據當地消息指出，截至28日15時，內蒙古現有本土確診病例132例，包括呼和浩特市土左旗2例、新城區1例，錫林郭勒盟二連浩特市17例，鄂爾多斯市伊金霍洛旗1例，阿拉善盟額濟納旗110例、阿拉善左旗1例。目前患者均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者均在指定場所集中隔離醫學觀察，嚴防疫情擴散蔓延。 誤認沒運動才「喘」她逾8周乾咳、喘促竟是肺病作祟 台大跨國開發臨床AI模型 成功預測新冠病患呼吸器需求 #新冠肺炎 #大陸 #內蒙古 #確診 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮再傳機師確診 居檢期間曾派飛 打2劑BNT仍突破性感染 10:162021/10/28 生活 新增6例境外移入COVID-19確定病例 15:012021/10/28 生活 25歲以下染Delta亞變異株人數增 世衛密切追蹤 16:102021/10/28 國際 指揮中心宣布至11月15日維持二級警戒 取消集會人數限制 15:032021/10/28 生活 第1劑疫苗涵蓋率7成 預估今達標 04:102021/10/28 社會新聞 轉傳疫情假訊息害東門市場業績掉7成 她因1關鍵獲不起訴 11:012021/10/28 社會 綠色通行零居檢 阿中：過年後有機會 04:102021/10/28 社會新聞 陸新增本土感染23＋11例 首場大型群聚教師資格考須持48小時內核酸證明 09:332021/10/28 兩岸 新加坡單日確診飄破5000例 準備更多ICU病床 02:232021/10/28 國際 嚴格鎖國防疫逾一年後 紐澳將重新敞開國門迎客 17:142021/10/28 國際 簡舒培質疑「精準疫調」只查出132人確診 黃珊珊用「同心圓」澄清 16:462021/10/28 生活 兩岸熱門新聞 蔡英文首次證實有美軍在台 陸外交部：妄圖分裂國家的人沒好下場 - 兩岸 港媒：貪便宜吃台灣水果 港人恐吃蟲下肚 - 兩岸 陸國防部：將反制美「切香腸」式提升美台軍事聯繫 - 兩岸 - 旺報 香港研究：接種這兩款疫苗 三個月後抗體大跌 - 兩岸 最新全球城市綜合排名出爐 陸「這3地」進前十名 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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