日前施明德妻子陳嘉君質疑，行政院長蘇貞昌「備受政治犯提拔」。蘇貞昌日前表示，「台灣可以有今天的自由民主是多少前輩在前頭犧牲奉獻，多少後進腳步堅定跟上」等語；陳嘉君今改點名蘇貞昌，「你作為行政院長就不會連蔡英文總統給你的手諭，一年多來你都置之不理」

至於何謂「蔡英文總統給你的手諭」？陳嘉君至今沒有連絡上。

陳嘉君今在臉書以「我心很痛」發文指出，蘇貞昌回應「過去40年一路走來，在許許多多的演講場合，我都說，台灣能夠有今天的自由民主，是多少前輩在前頭犧牲、奉獻，多少後進腳步堅定跟在後面」。一點都沒錯，「蘇貞昌很坦白，他一輩子掌握過多少權力，卻只在『演講場合』講一講這件事情」，一張嘴光說不練。

她說，請問蘇貞昌，「演講場合」是幹什麼用的，就是騙選票的吧。

她說，民進黨執政的時間至今14年，「我可以原諒你們在與國民黨競爭的階段，對會對自身難堪的歷史真相，避而不細訴」。但民進黨掌握權力這麼久，為什麼關於台灣人最輝煌的這段反抗的歷史，總只用「前輩」二字帶過？

她想請教蘇貞昌，當施明德先生到檔案局去尋回為台灣犧牲奉獻的「證據」，局長林秋燕以妨礙隱私阻饒，「我們拆開牛皮紙她便威脅要叫警察」。

她說，蘇貞昌今貴為行政院長，卻讓這些「前輩」在這片國土上彷彿不曾存在，只是一個模糊的概念！「是你們為了隱藏自己的無為、懦弱、與背叛，埋沒了台灣的英雄，才得以成就自己的美名」。

她說，民進黨常掛在嘴邊「勇敢的台灣人」，可為什麼要把最勇敢的人的名字藏起來。「回過頭來，說說你名利雙收的起源」。

她說，世界少有這樣的反對運動，當領袖們在牢裏坐牢，你們這些陌生的辯護律師在獄外，憑著學歷與口才，從家庭主婦般的受難家屬手中，一一接收被美麗島領袖們喚醒的人民，四十年來參加每一場選舉，練就終身只會選舉的好功夫。

她說，如果真的心懷一點一滴對犧牲的前輩的感念，緬懷台灣歷史上值得感念的先賢先烈，「你作為行政院長就不會連蔡英文總統給你的手諭，一年多來你都置之不理」。「因為你認為它對你無名無利可圖嗎」。「所以一年多了，你置之不理。你一定知道我在講什麼」。

她指出，虧這些無名的前輩們，當了黨外與民進黨40年的提款機。面對「在前頭犧牲奉獻的前輩」懇求，「請運用你的權力，打開那個用邪惡的『依法行政』老是在欺負施明德的檔案局，讓他在死前能『舔一舔他年輕時流過的血與淚、重溫他失溫的過去』」。

她表示，施明德被國民黨兩次「依法行政」判決「無期徒刑，褫奪公權終身」。「你們這些掌權的辯護律師，竟無恥地也『依法行政』將國家的歷史與真相成為你們這些權力者的禁臠」。怎教人不「合理壞疑」，「你們是國民黨的同路人？你們是最怕檔案公開的人」。