政府為振興國內內需市場，推出五倍券刺激民眾消費，有女網友分享自身經驗，今年五倍券原本打算用來清掉各大電商的購物車，豈料男友突然提醒，「數位券有規定僅限出貨地在台灣的商家」，然許多都是海外出貨，讓她差點哭出來，大呼「五倍券差點讓她破產」。

1名女網友在社群平台Dcard發文表示，由於去年拿到三倍券捨不得花，因此最後拖到接近截止日，才趕忙隨便買個東西消費，但這也讓她深深覺得太過浪費三倍券了。

因此今年她痛定思痛，向自己喊話不能再猶豫，一拿到五倍券後，立馬將各大電商平台的購物車「清了一下」，然後在沒幾天後，男友突然提醒，「妳應該知道數位券有規定是僅限出貨地為台灣的店家吧？」。

她隨即打開購買最多平台，一看差點哭出來，一堆都是「海外」出貨，所幸其他平台大多電商皆符合規定，讓她不至於要付太多，但這次經歷也讓她捏一把冷汗，直呼「五倍券差點讓她破產」，也藉此向大家示警，「不要犯跟我一樣的錯」。

貼文一出後，網友紛紛回應，「馬上去看了一下自己購物車，幸好還沒空清空我的購物車」、「時間很長，慢慢用沒關係的」、「讓你快破產的不是五倍券，是妳的慾望呀，畢竟本來就在妳購物車了不是嗎，妳只是找到藉口可以清購物車而已麥假啊」、「週年慶讓我破產ㄌ」。