交通部路政司預告修整「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，駕駛人繳交的罰鍰，政府將可運用在添購科技執法設備，目標降低肇事風險、減少交通事故與減少警力耗費，最快明年第1季可正式實施。

交通罰鍰收入分配，非直轄市可收75％、直轄市可收99％，地方政府收到款項後，至少要拿12％出來作為交通執法與交通安全改善經費，指定用途項目包括「道路交通違規案件舉發處理」、「購置及檢定交通執法裝備器材」、「交通執法資訊電腦化」、「設置或租用違規車輛保管場所或卸貨分裝場地」、「交通執法與安全宣導」、「交通執法教育訓練及考察」費用。

交通部修法將新增指定用途項目，分別為「交通科技執法設備」與「其他相關推動交通執法及協勤」費用。

路政司指出，運用交通科技執法可有效降低肇事風險、減少交通事故、提高車流順暢、提升執法品質、減少警力耗費、降低攔檢風險、提升執法效能、降低執法成本、獲得民眾信賴等具體效益，為鼓勵警察機關運用科技處理交通事故或執法，因此修正規定鼓勵地方。